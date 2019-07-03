Çanakkale’de kaçak tütün ve içki ele geçirildi Çanakkale’de yol uygulamasında bir araçda yapılan aramalarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.

Çanakkale’de yol uygulamasında bir araçda yapılan aramalarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.

Gelibolu ilçesi girişinde yol uygulaması yapan KOM şube ekipleri, A.Ö. isimli şahsın aracında şüphe üzerine yaptığı aramamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok miktarda kaçak içki ve sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ö, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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