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Çanakkale’de kaçak tütün ve içki ele geçirildi

Çanakkale’de yol uygulamasında bir araçda yapılan aramalarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
Çanakkale’de kaçak tütün ve içki ele geçirildi

Çanakkale’de yol uygulamasında bir araçda yapılan aramalarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.


Gelibolu ilçesi girişinde yol uygulaması yapan KOM şube ekipleri, A.Ö. isimli şahsın aracında şüphe üzerine yaptığı aramamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok miktarda kaçak içki ve sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ö, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
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