Çanakkale’de kaçakkazı operasyonu Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindejandarma ekipleri tarafındankaçak kazı yaptığı iddia edilen4 şüpheli yakalandı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindejandarma ekipleri tarafındankaçak kazı yaptığı iddia edilen4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkaleİl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gelibolu ilçesi Kavakköy beldesinde bulunan eski mezarlık mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi elde edildi.Belirtilen bölgeden bir aracın şüpheli bir şekilde uzaklaştığı görülmesi üzerine,yapılan takip sonucu bahse konu araç, içerisinde bulunan A.M., H.Ç., A.Y. ve F.A. isimli şahıslarla birlikte yakalandı.Araç içerisinde yapılan aramada 1 adetüzerinde eski yazılar bulunan ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sarı renkli yüzük, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 adet define aramada kullanılan bakır çubuk ele geçirildi.

Gelibolu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemeler muhafaza altına alındı. Yakalanan şüpheliler ise ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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