Çanakkale'de kaçak avcılıkla mücadele

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, kaçak avlanan 1500 kilogram midye yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eceabat Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde yaptıkları uygulamada bir minibüste inceleme yaptı.

İncelemede, kaçak avlandığı tespit edilen 98 çuval içinde yaklaşık 1500 kilogram midye ele geçirildi.

Kaçak avlanan midyeler Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, minibüs sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.