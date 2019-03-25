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Çanakkale’de ilk kez dikişsiz aort kapağı ameliyatı yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Çanakkale de ilk kez dikişsiz aort kapağı ameliyatı gerçekleştirildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:11
Çanakkale’de ilk kez dikişsiz aort kapağı ameliyatı yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Çanakkale de ilk kez dikişsiz aort kapağı ameliyatı gerçekleştirildi.


70 yaşındaki Ayşe Sirkeci, nefes darlığı, çarpıntı ve bayılma şikayetleriyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Daha sonra hastane Kardiyoloji doktorları tarafından Ayşe Sirkeci’nin tetkikleri yapılarak tedavi süreci başlatıldı. Yapılan tetkikler sonrası Ayşe Sirkeci’de ileri Aort Stenoz ve yapılan Koroner Angiografi sonrası kalp damarlarında tıkanıklık saptanması üzerine aynı seansta Aort kapak ameliyatı ve Koroner bypass yapılması planlandı. Ayrıca, ameliyat süresini en kısa zamana indirmek ve risklerini azaltmak için hastaya dikişsiz aort kapağı takılması kararlaştırıldı.


Doç.Dr. Sedat Özcan ve Dr.Öğr. Üyesi Sonay Oğuz’dan oluşan cerrahi ekip, dikişsiz aort kapak değişimi ile koroner bypass ameliyatını aynı seansta gerçekleştirerek, Çanakkale’nin bu alandaki ilk ameliyata imza attı.


Ameliyat sonrası 6`ncı gününde genel durumu iyi olan hasta taburcu edildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:11
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