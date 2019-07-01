Çanakkale’de "Güven ve Huzur Uygulaması"

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak ’Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması’ yapıldı.

28 Haziran’da saat 00:00-23:00 saatleri arasındaki uygulamaya 372 personel katıldı. 128 iş yeri, 18 liman ve balıkçı barınağı, 82 umuma açık eğlence mekanı, 1 otobüs terminali, 98 metruk bina, 72 park bahçe ve 67 uygulama noktasında kontroller gerçekleştirildi.

Yol Kontrol ve Arama Noktalarında yapılan uygulamalarda aranan bir şahıs yakalandı, 1 araç trafikten men edildi, 14 araca toplam 5 bin 200 lira trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 48 mülteci ile 2 izinsiz çalışan yabancı şahıs yakalandı ve yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Narkotik Kaçakçılığına yönelik yapılan uygulamalarda, 1 şüpheli şahıs yakalandı, 63 gram esrar maddesi ile 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli S.K. isimli şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ele geçen uyuşturucu maddelere ise adli makamların talimatıyla el konuldu.