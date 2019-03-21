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Çanakkale’de gazi ve şehit aileleri için yemek

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

21 Mart 2019 Perşembe 11:21
Çanakkale’de gazi ve şehit aileleri için yemek

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit aileleri yemekte buluştu.


Lapseki’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit aileleri yemekte buluştu. Sahil sosyal tesislerinde gerçekleşen programa Kaymakam Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Türken Altıngöz, İlçe Jandarma Komutanı Tarkan Kanra, idari amirler, siyasiler, şehit ve gazi aileleri yer aldı. Kaymakam Şahin devletin tüm imkanlarıyla şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:21
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