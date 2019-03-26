Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı Çanakkale’de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre,Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentmerkezinde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığındafuhuş yaptırdığı iddia edilen Haydar kod isimli H. A. ile Lika kod isimli L. G. adlı şahısları gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca operasyonda şüphelilerin fuhuş için pazarladıkları 8 yabancı uyruklu kadın ise gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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