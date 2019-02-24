Çanakkale’de fırtına etkili oluyor Çanakkale’de şiddetli tipi ve fırtına deniz ulaşımının yanı sıra karayolunu da olumsuz yönde etkiledi.

Çanakkale’de şiddetli tipi ve fırtına deniz ulaşımının yanı sıra karayolunu da olumsuz yönde etkiledi.

Çanakkale’de etkili olan kar ve tipi kentte birçok olumsuzluğu beraberinde getirdi. Fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada arasında deniz seferleri iptal oldu. Öte yandan, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi.

Çanakkale Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyunca Çanakkale-Bursa ve Çanakkale-İzmir yolları istikametinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı saat 09.15 itibariyle yeniden gemi trafiğine açıldı.

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki deniz seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.