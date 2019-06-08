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Çanakkale’de feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu

Çanakkale’de bayram tatiline çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda feribot iskelesi önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:42
Çanakkale’de feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu

Çanakkale’de bayram tatiline çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda feribot iskelesi önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.


9 günlük ramazan bayramı tatili dolayısıyla Ege sahillerine akın eden tatilciler, trafiğe takılmamak için dünden itibaren dönüşe geçtiler. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Çanakkale Gestaş iskelesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatilciler, Çanakkale şehir merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek için uzun süre feribot sırası bekledi. Trafik polisleri mesai harcayarak hem tatilcilerin oluşturduğu kuyruğu, hem de şehir içinde trafik akışını sağladı.


Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., alınan tedbirler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla, doldur boşalt usulü sefer yapmaya devam ediyor.


Öte yanaşan Gestaş yetkilileri 7 gün zarfında yaklaşık 135 bin aracın feribotları kullandığını belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:42
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