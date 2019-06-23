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Çanakkale'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralı

Ayvacık ilçesinde, 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 yaşındaki Bedirhan Şen hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

23 Haziran 2019 Pazar 07:02
Çanakkale'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Tuzla köyü yakınlarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Tuzla köyünden, Kösedere köyüne giden Özkan Akdoğan (42) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bekir Şen (44) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Bedirhan Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülümser Çeterez (30), Vildan Can (69),Semra Şen (42),Berna Şen (16) ve Gözde Özkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Bekir Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 06:29
  1. Çanakkale
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  3. feci kaza
  4. iki araç çarpıştı
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