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Çanakkale'de tekne faciası: 4 kişi serin sularda can verdi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenleri taşılan fiber tekne battı. Teknede bulunan 3 kadın ve 1 bebek hayatını kaybederken kayıp bir kişi ise aranıyor.

26 Mart 2019 Salı 07:37
Çanakkale'de tekne faciası: 4 kişi serin sularda can verdi

Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden Ege Denizi'ne açıldı.

İran ve Afganistan uyruklu 15 kişiyi taşıyan fiber tekne bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Bölgede devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu.

4 cesede ulaşıldı

Teknede bulunan düzensiz göçmenlerden 4'ünün cesetlerine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişinin bulunması için sahil güvenlik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Cesetlerin 3'ünün kadınlara, birinin ise bir bebeğe ait olduğu öğrenildi.

Sağ kurtarılan 10 kişi Ayvacık ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 07:37
  1. Balıkesir
  2. Çanakkale
  3. tekne

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