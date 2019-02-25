0553 313 94 23

Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:49
Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Yenice ve Gökçeada genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:49
  1. Çanakkale
  2. eğitim
  3. fırtına ve kar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine katıldı
    1. İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine..
    2. Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de..
    3. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    4. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    5. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    6. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    7. Kırsal mahallelerde kumlama..
    8. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    9. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    10. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    12. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    13. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    14. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    15. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    16. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    17. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    18. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    19. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    20. Turkcell'e 150 milyon dolar kredi
    21. Ankara Emniyeti yeni ekip otolarına..
    22. Başkan Zihni Şahin’den ’kırsal..
    23. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    24. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı..
    25. Sissokko 2 hafta sahalardan uzak..
    26. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can:..
    27. KADEM’den “Aileyi Besleyen Değerler”..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. Burnunda tümör oluşan köpek sokağa..
    30. Esenyurt’ta can pazarı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler