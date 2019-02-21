Çanakkale'de derede kaybolan son gencin de cesedi bulundu Ezine ilçesinde akıntıya kapılan otomobildeki 4 kişiden 3'ünün cesedinin bulunmasının ardından 19 gün sonra diğer gencin cesedine de ulaşıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapıldıktan sonra bulunan araçtan cesedi çıkmayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Barış Kurt'un cesedine ulaşıldı. İlçede 2 Şubat gecesi akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan ve 4 Şubat'ta sudan çıkartılan otomobilin ön sağ koltuğunda oturduğu öğrenilen Barış Kurt'u arayan ekipler, cesedi olay yerine 3 kilometre uzaklıkta, Karamenderes ile Akçin çaylarının kesiştiği noktada buldu. Jandarma Genel Komutanlığı Arama ve Kurtarma (JAK) ekiplerince 3,5 metre derinlikte ve kıyıya 2 metre mesafede kuma saplanmış bulunan ceset, savcının incelemesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Arama çalışmalarını takip eden öğrencinin ailesi ve yakınları da hastane önüne geldi. - Olay İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 2 Şubat gecesi Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 Şubat gecesi araç ile gençlerden 3'ünün cesedine ulaşılmıştı.



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