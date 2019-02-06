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Çanakkale'de derede kaybolan genci arama çalışmaları

Ezine ilçesinde akıntıya kapıldıktan sonra bulunan araçtan cesedi çıkmayan kayıp lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:53
Çanakkale'de derede kaybolan genci arama çalışmaları

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 gençten 3'ünün cesedinin bulunmasının ardından diğer genci arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Otomobilin ön sağ koltuğunda oturduğu öğrenilen ancak araçtan çıkmayan lise öğrencisi Barış Kurt'u (16) arama çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Okulu, Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerine bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katılıyor.

Bazı kurumlardan uzmanların da yer aldığı 6 ekiple 21 kilometrelik alanda çalışmalara devam ediliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, dere yatağını temizleme çalışmaları için hazır bekliyor.

Sabah erken saatlerde olay yerine gelen kayıp gencin ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

- Olay

İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 1 Şubat gecesi Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu önceki akşam araç ile gençlerden 3'ünün cesetlerine ulaşılmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:53
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