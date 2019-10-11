Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Çanakkale Ayvacık açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.11 Ekim 2019 Cuma 03:33
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'ninAyvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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