Çanakkale'de deprem AFAD, 21.23'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Ayvacık olduğunu bildirdi

İSTANBUL (AA) - Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Ayvacık_mrkköy köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."

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