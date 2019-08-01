Çanakkale’de denizde erkek cesedi bulundu
Çanakkale’de sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu.01 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
Çanakkale’de sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu.Ölen kişinin Çanakkale’de müteahhitlik yapan Mustafa Bahar olduğu öğrenildi.
Çanakkale’de öğle saatlerinde Dardanos mevkiinde sahile vurmuş bir ceset olduğu ihbarı jandarma ve sahil güvenlik ekiplerini hareket geçirdi. Olay yerine gelen ekipler denizde Mustafa Bahar’ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Denizden çıkarılan ceset Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
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