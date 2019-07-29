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Çanakkale’de deniz tavşanı görüntülendi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlar tarafından görüntülendi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:02
Çanakkale’de deniz tavşanı görüntülendi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlar tarafından görüntülendi.


Gökçeada Dalış Merkezinin kurucusu olan başarılı dalgıç Selim Konya, İstanbul Üniversitesinin yetkilileriyle birlikte bilimsel araştırmalar yapmak maksadıyla gittikleri Kaleköy Limanı’na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte, Şeytan Kale Bangosu olarak bilinen bölgede bir deniz tavşanı türü olan ’aplysia depilans’ı su altında görüntülediklerini ifade etti. Rahatsız edildiklerini hissetiklerinde mor renkli bir sıvı salgılayan deniz tavşanını görüntüleme fırsatı bulan Konya, ilk defa böyle bir şeye şahitlik ettiğini belirterek şaşkınlığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:02
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