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Çanakkale'de bu kapağın altında aynı aileden 21 kişinin iskeleti çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti'ndeki  kazılarda, içinde 21 bireye ait iskelet ve yakılmış cenaze kalıntılarının yer aldığı 2 bin 300 yıllık aile mezarı bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:39
Çanakkale'de bu kapağın altında aynı aileden 21 kişinin iskeleti çıktı

Aristoteles'in felsefe okulu kurduğu Assos, Roma dönemi antik  tiyatrosu, agora, nekropol ve surlarıyla her sene yüz binlerce ziyaretçinin uğrak  noktası oluyor.

Bölgede devam eden kazılarda ise arkeoloji dünyasını aydınlatacak  bulgular ortaya çıkarılıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi  Arkeoloji Bölümü ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin  Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılı kazı döneminin Kültür ve  Turizm Bakanlığı'nın izni ve maddi desteği, İÇDAŞ ana sponsorluğunda sürdüğünü  söyledi.

Arslan, kazıların bu yılki bölümünde antik kent içinde yapılan bir  sondaj çalışmasında 2 bin 300 yıllık aile mezarına rastlandığını anlattı.

Bu yıl şehrin farklı noktalarındaki kazı çalışmaları ve onarımlara  devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Nurettin Arslan, şöyle konuştu:

"Bu yıl çevre düzenlemesi kapsamında yapılması gereken karşılama  merkezi için sondaj çalışmaları yaptık. Bu kazılar sırasında Batı Nekropolisi  denilen bölgede bir aile mezarlığı ortaya çıkardık. Mezarın kapağında ailenin o  dönem soy isim şeklinde anılan ismi olan Aristios yazılıydı. İncelediğimizde Aristios ailesine ait verilere ulaştığımız bu aile mezarlığının etrafı duvarlarla  çevriliydi ve içinde 21 birey tespit ettik. Bu alandaki ölü gömme adetleri,  Helenistik Çağ'daki Assos'ta nasıl bir gelenek olduğu hakkında bize önemli  bilgiler verdi."

Aile bireylerinin birinin normal, diğerlerinin ise yakılarak  gömüldüğünü belirten Arslan, "Yakma işlemi sonrasında geriye kalan kemikler  toplanarak taştan yapılmış küp biçimli urneler veya değişik toprak vazoların  içine doldurulmuştur. Kemiklerin yanına bazı mezarlar hediyelerin bırakılmasının  ardında üzerleri bir kumaş ile örtülmüştür. Taş urnelerin içine yabancı  maddelerin girmesini önlemek için kapaklar kireç ile yapıştırılmıştır. Her mezara  göz yaşı şişesi olarak bilinen unguentariumlar ve birer sikke bırakılmıştır.  Sikkeler arasında Büyük İskender ve Ephesos kentine ait sikkeler dikkati  çekmektedir." diye konuştu.

Buradan Helenistik Çağ'da ölülerin ağırlıklı olarak yakıldığı  bilgisine ulaştıklarını dile getiren Arslan, "Ama bunun yanında çok nadir olarak  eski sistemle iskelet gömme devam ediyor. Çalıştığımız bu alandaki 21 mezardan  sadece birinin yakılmadan gömüldüğünü gördük. Diğerleri ise taştan yapılmış urne  ya da değişik kaplardan özellikle testilerden yapılmış kaplar içinde yakılma  sonrası kalan kemiklerin konulduğunu görüyoruz." dedi.

"Her mezarda gözyaşı şişesi ve sikke"

Arslan, bu mezarlarda ilgilerini çeken bir başka noktanın ise hemen  hemen her mezara gözyaşı şişelerinden birer tane bırakılması oluğuna işaret etti.

"Bu, aynı zamanda bazı yazarlarında bildirdiği gibi cenaze sırasında  ölen kişilerinin yakınlarının ağlamaları sırasında akıttığı gözyaşlarını  biriktirip yakınlarının mezarlarına koymaları olayını gösteriyor." ifadesini  kullanan Arslan, şöyle devam etti:

"Aile mezarlığına belli zamanlarda yapılan ziyaretlerde getirilen  hediyelerin bırakıldığı sunu yerinin kuzey duvarı önünde olduğu belirlenmiştir.  Oldukça iyi korunan adak yerine bırakılmış Helenistik Çağ'a ait çok sayıda vazo  bulunmuştur. Söz konusu aile mezarlığı, Assos'ta Helenistik Çağ'daki ölü gömme  gelenekleri ve seramik kronoloji ve tipolojisi hakkında çok değerli bilgiler  sunmuştur. Diğer antik kentlerde olduğu gibi yeni kazılar bu kentlerle ilgili  yeni bilgilerin edinilmesine imkan tanımaktadır."

Prof. Dr. Nurettin Arslan, aile mezarının aradan geçen yaklaşık 2 bin  300 yıllık sürede zarar görmeden ve bozulmadan kalmasının da çok önemli bir nokta  olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:39
  1. Çanakkale
  2. Assos
  3. Roma

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