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Çanakkale'de binlerce kişi ecdada vefa için yürüdü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57’nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:45
Çanakkale'de binlerce kişi ecdada vefa için yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü'nde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tümü şehit düşen 57'inci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı. Çorba dağıtımı sırasında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çanakkale, tüm dünyaya Türk’ün gücünü gösterdiği, ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı yerdir. Gençlerimiz heyecanlı, duygulu. Biz bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye içinde, gençlerimizin her alanda yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. O yüzden de gençlerimizi şehitliklere getiriyoruz. Burada destan yazan atalarımızla, dedelerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

SABAH NAMAZI KILINDI

Ardından, 103 yıl önce şehit düşen askerler gibi sabah namazı kılındı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda rütbeli askerin de yer aldığı katılımcılar, saat 06.00'yı gösterdiğinde harekete geçti.


Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 07:45
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