Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji tanıtım toplantısı

ÇANAKKALE (AA) - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, "Anaokulundan, üniversiteye kadar dünyanın sayılı eğitim gruplarından birisiyiz." dedi.

Yücel, Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji'nin tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Avrupa'nın en büyük eğitim kurumlarından olduklarını söyledi.

43 yıldır bu kuruma liderlik yaptığını anlatan Yücel, "Anaokulundan, üniversiteye kadar dünyanın da sayılı eğitim gruplarından birisiyiz. Ne yapıyoruz? Çocuk yetiştiriyoruz, insan yetiştiriyoruz. Bilim üretiyoruz, araştırma yapıyoruz. Ülkemize ve insanlığa hizmet etmek istiyoruz. Yolumuz belli, gideceğimiz yer belli. Değerlerimizle, medeniyet ve kültürümüzle Cumhuriyetimizin kurucusunun Mustafa Kemal’in gösterdiği o muasır medeniyet düzeyine ulaşma hedefimiz var." diye konuştu.

Yücel, İstanbul'daki üniversitelerinin yanında, Amerika Washington’da bir Amerikan üniversitesi, Almanya’nın başkenti Berlin’de yine bir Alman üniversitesi, Gürcistan Batum’da, Kıbrıs’ta üniversiteleri olan Kanada’da, Hong Kong’ta okul ve merkezleri olan büyük bir camia olduklarını hatırlattı. Yücel, şöyle devam etti:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüsünün gelecekte Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri olabileceğini görüyorum. Bu kampüsü Türkiye’de kolej, lise anlamında daha neler yapabileceğini bugünden görüyorum çünkü okulu üniversite sahiplenmiş. Vilayet sahiplenmiş, halk sahiplenmiş. Bunları çoğu yerde bulamıyoruz. Bunlar bize ne getirecek. Biz artık eğitimin nasıl olabileceğini, gelecek nereye gidiyor bunları düşünebiliyoruz, görebiliyoruz. Eğer biz ülke olarak değişen bu dünyaya ayak uyduramazsak, buna ayak uydurabilecek nesiller ve çocuklar yetiştiremezsek, 4’üncü endüstri devrimi denen bu çağdan onu da ıskalarız. Sanayi Devrimi'ni yakalayamadık. Şimdi bu çağı yakalamamız lazım."

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise Çanakkale kampüsünün ve bu yıl kuruma katılacak yeni kampüslerin açılmasıyla eylül ayından itibaren 130 okulla, 130 kampüsle Türkiye’ye hizmet vermeye başlayacaklarını aktardı.

Bunun yaklaşık 100 bin öğrenci ve 15 binin üzerinde eğitimci anlamına geldiğini belirten Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bahçeşehir Koleji olarak bizim yeni okullar açarken, yeni kampüslere imza atarken en büyük motivasyonumuz, Türkiye'nin dört bir yanında bugün olduğu gibi Çanakkale’den Silopi’ye, Trabzon’dan Antalya’ya, en doğusundan en batısında, en kuzeyinden en güneyine çocuklarımıza kaliteli eğitimi ulaştırmaya çalışmak. 18 Mart’ta biz Türk ulusu olarak başka bir mesaj verdik. Savaş herkes için çok yıkıcı, çok bitirici, yok edici ve hatta çoğu zaman insanlık onurunun da ayaklar altına alınmasına neden olan bir süreç. Ama biz Türk ulusu olarak tüm dünyaya şunu gösterdik. İnsanlık onuru ayaklar altında değil, biz sadece kendi askerimiz için değil, bizim karşımızda düşman olarak savaşan askerlerin onurunu da koruduk. Savaş esiri olduğunda da şehir olduğunda da öldüğünde de bu topraklara gömüldüğünde de. Bence bu çok kıymetli."

Programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile eğitimciler, öğrenciler ve davetliler katıldı.