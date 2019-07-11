0553 313 94 23

Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önceki gün yapılan operasyonda 91 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önceki gün yapılan operasyonda 91 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı.


Ayvacık, Eceabat, ve Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 3 düzensiz göç olayında; 58 Afganistan, 22 Suriye, 2 Kongo, 6 İran, 1 Yemen, 1 Zambiya ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 91 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 kamyonet, 1 minibüs ve 2 otomobil de ele geçirildi.


Yakalanan 91 mülteci; işlemlerinin tamamlanmasından sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, adli makamların talimatı ile, 2 kamyonet, 1 Minibüs ve 2 otomobil de muhafaza altına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alınan İ.O., F.A., R.A., N.Y. ve A.K isimli organizatörler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya’nın ticaret sınırlaması Güney Kore ve ABD’nin gündeminde
    1. Japonya’nın ticaret sınırlaması Güney..
    2. Muğla’daki ikinci yangın evlere..
    3. Yaz Kur’an kurslarında sağlıklı..
    4. Galatasaray taraftarı kritik dava..
    5. AFAD’dan Denizli’de fırtına uyarısı
    6. Sütte yeni nesil ambalaj
    7. Manavgat Belediyesi’nden evlilik okulu
    8. Tuzla’da etekli, pompalı tüfekli..
    9. Sivas’ta, ‘Türkmenistan Kültür Günleri..
    10. Bernard Mensah: "Ben savaşmaya hazırım"
    11. Raylı sistemlerde "yerlilik" hamlesi!..
    12. Mecliste Irak konulu toplantı
    13. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    14. Çatak’ta tahrip olan yollar yenileniyor
    15. "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi..
    16. Suriyeli hamile kadın ve bebeğini..
    17. İklim değişikliğiyle mücadeleye..
    18. DAP Yapı İzmir’i sevdi
    19. Ürgüp Belediyesi itfaiye personeline..
    20. Kazakistan'ın "enerji merkezi"..
    21. Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk..
    22. 6 çocuğuna dilencilik yaptıran..
    23. Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda..
    24. Teslimatlar sonrası çok sert F-35..
    25. Avro Bölgesi genişlemeye hazırlanıyor
    26. Emniyetten KPSS adaylarına yol..
    27. Galatasaray taraftarı kritik dava..
    28. Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği
    29. Nevşehir Belediyesi çağrı merkezi 24..
    30. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!