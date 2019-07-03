Çanakkale'de 85 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Kuruçeşme mevkisinde şüphe üzerine 34 JE 4714 plakalı kamyoneti durdurdu. Araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 23 göçmen tespit edildi.

Ekipler daha sonra Kadırga Koyu ve Kuruoba köyü sahilindeki zeytinlikler ile metruk binalara saklanan Afganistan, Somali, Sudan ve Irak uyruklu 62 düzensiz göçmeni yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ayrıca, bir otomobil, kamyonet, bot ve bot motoru da ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

