Çanakkale’de 78 göçmen kaçarken yakalandı Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 78 göçmen ile bir 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 78 göçmen ile bir 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 Afganistan ve 32 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 78 kaçak göçmen yakalandı. 1 kişi de yasa dışı insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken 1 minübüs de ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken insan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan H.Ö. gözaltına alındı.

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