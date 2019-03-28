Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 62 mülteci yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 62 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu doğusunda görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindekiAfganistan uyruklu29’u çocuk62 mülteci yakalandı. Daha sonra mülteciler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan mülteciler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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