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Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 62 mülteci yakalandı.

07 Mart 2019 Perşembe 15:38
Çanakkale’de 62 mülteci yakalandı

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 62 mülteci yakalandı.

 

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, Biga’nin Güvemalan köyünde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde 2 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.

 

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayvacık ilçesi Büyükhüsun Köyü Tek Ev mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonucunda kucaklarında bebek ve çocukları olan kadınların da bulunduğu 19 Afganistan uyruklu mülteci ve Ayvacık ilçesi Sazlı köyü Kanara tepe mevkiinde 41 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. İşlemleri tamamlanan mülteciler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:38
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