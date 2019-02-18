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Çanakkale’de 59 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 59 mülteci Sahil Güvenlik Ekipleri’nin yaptıkları operasyon sonucunda yakalandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:28
Çanakkale’de 59 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 59 mülteci Sahil Güvenlik Ekipleri’nin yaptıkları operasyon sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri, Ayvacık ilçesi Biber Deresi Mevki açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 905” Bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda 38’u çocuk 8’i de kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 59 kişi yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen Afgan Uyruklu mültecilere Sahil Güvenlik Ekiplerince battaniye, eşofman, mont gıda paketi ve su dağıtımı yapıldı. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:28
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