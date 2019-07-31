Çanakkale’de 54 mülteci yakalandı Çanakkale’de 2 ayrı operasyonla 54 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de 2 ayrı operasyonla 54 mülteci yakalandı.

Aldığı ihbar üzerine hareket gecen jandarma ekipleri, Ayvacık ve Ezine’de düzenlediği iki ayrı operasyonda 54 mülteci ile 3 organizatörü gözaltına aldı. Zanlılar ile birlikte 1 midibüs ve 2 araca el kondu. Mülteciler jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Ayvacık’da bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi. Gözaltındaki organizatörlerden 2’si serbest bırakılırken, 1 kişinin işlemleri devam ediyor.

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