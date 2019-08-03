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Çanakkale’de 5 bin saman balyası yandı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy’de bir damın samanlığında bulunan 5 bin tane saman balyası sebebi belirlenemeyen bir sebeple alev alınca yangın çıktı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
Çanakkale’de 5 bin saman balyası yandı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy’de bir damın samanlığında bulunan 5 bin tane saman balyası sebebi belirlenemeyen bir sebeple alev alınca yangın çıktı. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.


Çakılköy Muhtarı Turgay Şahin’e ait damın samanlığında bulunan 5 bin adet saman balyası henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başlayınca bölgede korku dolu anlar yaşandı. Yangın kısa sürede büyümesine rağmen damda bulunan yüzün üzerinden hayvan, can kaybı olan tahliye edildi.


Bölgede itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çan Orman Müdürlüğü ve Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kale Grubu itfaiye ekipleri de bölgeye gelerek yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
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