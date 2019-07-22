Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Afgan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, bir grubun lastik botla Babakale köyü sahilinden denize açıldığını tespit etti. Söz konusu bölgeye hareket eden "TCSG 905" Bot Komutanlığı ekipleri, 46 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi. Afgan uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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