Çanakkale’de 38 mülteci yakalandı Çanakkale’de 38 mülteci yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isterken yakalandı.

Çanakkale’de 38 mülteci yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isterken yakalandı.

Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri ihbar edilen botu Müselim açıklarında yakaladı. Ekipler kaçak bot içerisinde 16 erkek, 8 kadın, 14 çocuk toplam 38 mülteciyi yakaladı. Yasa dışı yollardan kaçmak isteyen mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca yürütülen işlemlerinin ardından Ayvacık’ta bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi.

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