Çanakkale’de 38 mülteci yakalandı
Çanakkale’de 38 mülteci yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isterken yakalandı.31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:17
Çanakkale’de 38 mülteci yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isterken yakalandı.
Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri ihbar edilen botu Müselim açıklarında yakaladı. Ekipler kaçak bot içerisinde 16 erkek, 8 kadın, 14 çocuk toplam 38 mülteciyi yakaladı. Yasa dışı yollardan kaçmak isteyen mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca yürütülen işlemlerinin ardından Ayvacık’ta bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi.
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