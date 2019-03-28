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Çanakkale’de 34 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçma hazırlığındaki 34 mülteci yakalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:28
Çanakkale’de 34 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçma hazırlığındaki 34 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmir Yolu üzerinde bulunan polis noktasında 34 GH 497 plakalı panelvan tarzı aracı durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan araç, Ezine ilçesi yönüne doğru kaçmaya başladı. Kaçan araç Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından Ezine girişinde yakalandı.


Araçta yapılan arama sonucunda 17’si çocuk olmak üzere 34 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.Ayrıca araç içinde 32 adet can yeleği ele geçirildi. 34 GH 497 plaka araç yed-i emin otoparkına çekilirken, araçtaki insan kaçakçısı şüphelileri N.Y. ve A.A. ise gözaltına alındı.


Daha sonra şüpheliler N.Y. ve A.A., Ezine Sulh Ceza Hakimli tarafından ’Göçmen Kaçakçılığı Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tutuklanan şüphelilerden N.Y’nin basit yaralama, tehdit ve hakaret suçundan da aranması olduğu tespit edildi. Mülteciler ise jandarmada yapılan işlemlerinin sonrasındaAyvacık ilçesinde bulunanYabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:28
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