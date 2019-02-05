Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 33 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü Deveboynu mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini belirledi. Bunun üzerine TCSG 28 Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 33 kişi yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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