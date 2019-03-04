Çanakkale’de 32 mülteci yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik botu tarafından, Ayvacık’ın Kadırga koyu önlerinde lastik bot içerisinde tespit edilen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 mülteci yakalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.