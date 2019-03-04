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Çanakkale’de 32 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:33
Çanakkale’de 32 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik botu tarafından, Ayvacık’ın Kadırga koyu önlerinde lastik bot içerisinde tespit edilen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 mülteci yakalandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:33
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