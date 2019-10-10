Çanakkale'de yurt dışına kaçmak isteyen 314 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 314 düzensiz göçmen yakalandı.10 Ekim 2019 Perşembe 16:10
Düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Ekiplerince gün boyunca 8 ayrı operasyon düzenlendi.
TCSG 905 Bot Komutanlığınca, Sivrice burnu açıklarında yapılan iki operasyonda, Afganistan uyruklu72 düzensiz göçmen yakalandı.
TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri ise Sivrice ve Akkaya burnu açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda ise Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 242 düzensiz göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil GüvenlikKarakolu'na getirilen göçmenlere, burada giyecek ve yiyecek verildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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