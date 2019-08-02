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Çanakkale’de 260 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından mülteci kaçaklığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 260 mülteci yakalandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:02
Çanakkale’de 260 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından mülteci kaçaklığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 260 mülteci yakalandı.


29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 17 mülteci kaçırma olayında 200 Afganistan, 60 Suriye uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 7 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 6 adet otomobil ve 1 adet minibüs ele geçirildi. Yakalanan 200 Afganistan uyruklu mülteci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanan 60 Suriye uyruklu mülteciye ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.


Adli makamların talimatı gereği, ele geçirilen 4 otomobil ve 1 minibüs yed-i emin otoparkına çekildi. 2 otomobil ise sahibine teslim edildi. Ayvacık Cumhuriyet savcısının talimatı ile Z.E., A.T., M.U., F.G. ve E.G. isimli organizatörler tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ç. ve M.T. isimli organizatörler ise ifadeleri alındıktan sonra Ayvacık Cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:02
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