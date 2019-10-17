Çanakkale'de yurt dışına çıkmaya çalışan 211 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 211 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda, Sivrice Burnu mevkisinde 76, İğdeli Burnu mevkisinde 42, Babakale açıklarında ise 93 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botları durdurdu. Botlar kıyıya çekilerek Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Burada yiyecek ve giyecek yardımı yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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