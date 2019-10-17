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Çanakkale'de yurt dışına çıkmaya çalışan 211 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 211 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:21
Çanakkale'de yurt dışına çıkmaya çalışan 211 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda, Sivrice Burnu mevkisinde 76, İğdeli Burnu mevkisinde 42, Babakale açıklarında ise 93 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botları durdurdu.

Botlar kıyıya çekilerek Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Burada yiyecek ve giyecek yardımı yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:21
  1. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi
  2. Sahil Güvenlik ekipleri
  3. Yunanistan'ın Midilli Adası
  4. Küçükkuyu
  5. Sahil Güvenlik Karakolu
  6. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  7. Sivrice Burnu mevkisi

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