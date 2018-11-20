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Çanakkale'de 2 bin 700 yıllık antik kent bulundu

ÇOMÜ Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Reyhan Körpe başkanlığındaki ekibin 3 yıllık çalışması sonucu Limnai Antik Kenti ortaya çıkarıldı

20 Kasım 2018 Salı 18:33
Çanakkale'de 2 bin 700 yıllık antik kent bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) arkeoloji çalışma ekibi, 3 yıl süren araştırma sonucunda 2 bin 700 yıllık Limnai Antik Kenti'ni keşfetti.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, antik kaynaklarda varlığı bilinen ama daha önce yeri tespit edilemeyen Limnai Antik Kenti'ni bulmak için Tuz Gölü ovasında çalışmalar yürütüldü.

Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Reyhan Körpe başkanlığındaki ekibin yaptığı çalışmalarda, antik kentin Beşyol Ovası’nda olduğu tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Körpe, İonia'dan gelen göçmenler tarafından kurulan antik kentin Roma dönemine kadar varlığını devam ettirdiğini belirterek, buranın o tarihte Gelibolu Yarımadası'nın en zengin kentlerinden biri olduğunu anlattı.

Körpe, Limnai'nin bugüne dek sadece Gelibolu Yarımadası'nda keşfedilen 5. antik kent olduğunu aktardı.

Gelibolu Yarımadası'nın arkeolojik anlamda büyük bir potansiyeli bulunduğunu ifade eden Körpe, şu bilgileri verdi:

"Kente ait mimari kalıntılar tamamen toprak altında olduğu için yüzeyde sadece çanak çömlek ve kiremit parçaları görülebiliyor. Fakat bu parçalar da bize kentin kapladığı alan ile ne zaman kurulduğu ve ne zaman terk edildiği hakkında bilgi veriyor. Gelibolu Yarımadası'ndaki araştırmalarımız gelecek yıllarda da devam edecek. Bölgede tespit edilmeyi bekleyen daha çok sayıda antik yerleşim var. Ne yazık ki böyle pek çok antik yerleşim tespit edilemeden çeşitli nedenlerle yok olmakta. Bunların öncelikle bulunması ve bilim dünyasına tanıtılması gerekiyor."

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:33
  1. Çanakkale

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