Çanakkale’de 166 mülteci yakalandı Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitme hazırlığında olan 166 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitme hazırlığında olan 166 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre,Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Ayvacık ve Ezine ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 70’i çocuk, 33’ü kadın, 63’ü erkek olmak üzere 166 Afgan uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Ayrıca operasyonlarda 2 araç ele geçirildi. Organizatör oldukları iddia edilen 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si ise serbest bırakıldı. 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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