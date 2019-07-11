Çanakkale’de 15 Temmuz etkinlik programı belli oldu

Çanakkale’de gerçekleştirilecek olan ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’programı açıklandı.

15 Temmuz Pazartesi günü saat 11:30’da Şehitler Abidesinde başlayacak olan programda sembolik olarak şehitliklere karanfil bırakılacak. Saat 12:15’te ise Şehitler Abidesi Camii’ne geçilerek Kur-an’ı Kerim tilaveti ve Mevlid-iŞerif programı gerçekleştirilecek. Burada misafirlere yemek ikramı da yapılacak. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Cumhuriyet Meydanından İskele-Demokrasi Meydanına ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’ yapılacak.

İskele-Demokrasi Meydanında saat 20:30 yapılacak olan programda ise; deniz taşıtlarının ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ selamlaması, Çanakkale Mehteran Derneği gösterisi, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve kum sanatı gösterisi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu programda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da bir konuşma yapacak. Saat 23:25’te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın programı alandan yayınlanacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm camilerde saat 00:13’te selalar okunmaya başlanacak.