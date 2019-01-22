Çanakkale'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında 14 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine Küçükkuyu beldesi Limantaşı mevkisine operasyon düzenledi. Operasyonda, zeytinlik alana gizlenen 6'sı çocuk 14 düzensiz göçmen tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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