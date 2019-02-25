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Çanakkale’de 114 mülteci yakalandı

Çanakkale’de Afganistan uyruklu 114 mülteci yakalandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:15
Çanakkale’de 114 mülteci yakalandı

Çanakkale’de Afganistan uyruklu 114 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla 4 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 114 mülteci kaçak yakalandı. Mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


Öte yandan operasyonlarda insan kaçakçısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12 insan kaçakçısından 11’i tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Operasyonlarda 16 bin 435 TL para ile 7 araca el konuldu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:15
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