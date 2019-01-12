Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Ekipleri, Gülpınar köyü Akliman mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla Midilli Adası istikametine seyrettiğini tespit etti.

TCSG 16 Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 kişi gözetim altına alındı.

Öte yandan, lastik botla Midilli Adası'na gitmeye çalışan bir başka düzensiz göçmen grubu, Küçükkuyu açıklarında dalgalar nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığını arayıp yardım istedi.

TCSG 6 Bot Komutanlığı bu operasyonda da 62 Afganistan uyrukluyu kurtararak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.

Kuvvetli yağış nedeniyle ıslanan ve hipotermi tehlikesi yaşadığı belirtilen düzensiz göçmeler, 112 Acil Servis ambulansında tedavi edildi.

Battaniye, giysi ve gıda yardımı yapılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.