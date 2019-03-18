Çanakkale Zaferinin yıldönümünde şehitler anıldı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

. Osmanbey’deki yeni şehitlikte düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, milletvekilleri, kaymakamlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik anıtına çelenklerin sunumu, şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törenin ardından Vali Erin ile beraberindekiler, Bediüzzaman Aile Mezarlığı’ndaki askeri şehitliği de ziyaret ederek dua etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.