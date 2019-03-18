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Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı Karabük’te kutlandı

Türk Milleti’nin dünya tarihine yazdığı en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenlerle Karabük’te kutlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:39
Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı Karabük’te kutlandı

Türk Milleti’nin dünya tarihine yazdığı en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenlerle Karabük’te kutlandı.


Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla ilk olarak Şehitler Anıtında çelenk sunum töreni düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi ve üyeleri, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan ve üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Başkan ve üyeleri, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Askeri Tören Mangası tarafından saygı atışı yapıldı.


Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Sabri Özer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapıldıktan sonra Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından şehitliklere karanfil bırakılarak İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün yaptığı dua ile şehitler anıtında düzenlenen tören sona erdi.


Etkinliklere İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam edildi. Programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Ecdadımızın Çanakkale’de verdiği yiğit mücadele toprağa dökülen kanlar. Onun heyecanıyla kurtardığımız vatanımız kurtuluş savaşında. 15 Temmuz’da da yine Çanakkale’nin ahfadı bu memleketi bu milleti ayakta tutmaya muktedir oldular. Her birini saygı ve hürmetle anıyoruz. Malazgirtten bu tarafa toprağa düşmüş şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Onlara borcumuz var. Bu borcu Çanakkale ruhunu canlı tutmakla ödeyebiliriz” ifadelerini kullandı.


Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Vali Fuat Gürel, “Biliyoruz ki tarihin hiçbir sahnesinde Türk Milleti devletsiz kalmamıştır. Osmanlı imparatorluğu tarihin derinliklerinde yer alırken hemen akabinde Türkiye Cumhuriyeti yerini almış ve ilelebet devam edecektir. 104 sene önce Birinci Dünya Savaşı yılları, o yıllarda bütün dünyasında Osmanlı imparatorluğunun geri kalan topraklarını paylaşmak üzere üzerimize doğru geldiler. Dünyanın değişik ülkelerinden ülkemize özellikle Çanakkale’ye yığınaklar yaparak buraları aşıp ülkemizi işgal etmek adına bu topraklara düşmanların yığıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Türk anaları hiçbir zaman çocuklarını vatan millet uğruna geri bırakmamak adına bir çaba içerisinde olmamıştır. Her zaman her koşulda çocuklarına vatanlarını milletini bayrağını ve ezanını sevmek üzere onlara sahip çıkma adına eğitim sergilemiştir. Bu vesile ile 18 Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Milletvekili Niyazi Güneş tarafından şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:39
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