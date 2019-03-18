0553 313 94 23

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılı Büyükçekmece’de büyük bir coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Çanakkale 100.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:12
Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılı Büyükçekmece’de büyük bir coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Çanakkale 100. Yıl Anıtı önünde düzenlenen törende hem duygulu hem de coşku dolu anlar yaşandı.


Büyükçekmece Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin104. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Çanakkale 100. Yıl Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü olarak kabul edilen Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “18 Mart Cumhuriyetin temelinin atıldığı gündür. Dünyada eşi benzeri görülmemiş en büyük zaferlerin başında gelir. Dünya toplanmış Anadolu’ya saldırıyor amaç İstanbul’u ele geçirerek ülkeyi parçalamak. Bu savaşların kahramanları tabii ki var ama bu dünyanın bütün komutanları tarafından hala incelenmekte olan destanın gerçek kahramanı Yarbay Mustafa Kemal ve onunla beraber omuz omuz savaşan askerleri ve Türk milletiydi. İnanmışlardı, kazandılar. Onlar o gün bizi düşünüyorlardı biz şimdi onları yad etmeye çalışıyoruz. Bu güzel vatanı bize emanet eden Yarbay Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Lozan kahramanı İsmet İnönü ve bu bayrağın korunması için ne kadar kahraman şehitlerimiz varsa hepsinin aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyoruz.”


“Atatürk dahi bir komutandı”


Günün anlam ve önemi nedeniyle konuşma yapan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan, “Bize bu vatanı emanet eden tüm şehitlerimizin anısına minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk dahi bir komutandı. O komutan diyor ki eğer savaş bir vatan için yapılmıyorsa cinayettir. Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyebilmesi belki bazılarına çelişki gibi gelebilir ama yeri geldiğinde yapılacak işlerin neler olduğunu bize göstermesi açısından çok önemlidir” dedi.


Çanakkale’den gelen toprak defne ağaçlarına döküldü


Cuma günü bisikletleriyle Çanakkale’ye yola çıkarak 57. Alay Komutanlığından toprak getiren bisikletçiler, ölümsüzlüğü ve vefakarlığı simgeleyen defne ağacını Çanakkale’den gelen toprakla dikerek vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.


Törene Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak, İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Gürakar, gaziler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.


Ayrıca kutlamalar kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Güzel Sanatlar Eğitmenlerinin düzenlediği “Çanakkale Zaferi Resim Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:12
  1. sergi
  2. resim sergisi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Fair Play Konseyi’nden Türkiye’ye 3 büyük ödül
    1. Dünya Fair Play Konseyi’nden..
    2. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    3. Dokuz dakikada altı bebek dünya ile..
    4. Başkan Çolakbayrakdar,..
    5. Rüya ile yapılan yorganın yolculuğu..
    6. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosu
    7. Çınar’dan 5 yılın değerlendirmesi
    8. 17 Aralık Kumpas davasında 15 sanığa..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    10. "Ortada bir define var, bölüşürken..
    11. Arazi cinayeti zanlıları adliyeye sevk..
    12. Kocasinan Belediyesi Turgutreis..
    13. Aydın’da 18 Mart-Çanakkale Zaferi..
    14. Türkiye, AB ile ticaret faİhracat,..
    15. Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad..
    16. Çanakkale’ye yeni kampüs
    17. KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na..
    18. Yeni Zelanda Emniyeti: “Sadece bir..
    19. Başkan Babaş: “Mesleğimiz..
    20. "Kapı kapı gezeceğiz tüm kalplere ve..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı