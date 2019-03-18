0553 313 94 23

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla AKM’de tören düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:03
Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla AKM’de tören düzenlendi.Karatay Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp oynadığı ‘Vatan Sağolsun’ adlı oyun, salonda duygusal anlara neden oldu


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Karatay Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nce düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin yanı sıra, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.



Duygulandıran oyun


Törende, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Üç kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri Kayra Ada Aladağ, Nursena Şen ile Rüya Acar plaketlerini, Vali Karaloğlu’dan aldı. Plaket töreninin ardından Karatay Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp oynadığı ‘Vatan Sağolsun’ adlı oyun, salonda bulunanların gözyaşlarına neden oldu, duygusal anlar yaşandı. Suni kar yağışı altında canlandırılan Sarıkamış Harekatı’nda donarak hayatını kaybeden Türk askerleri de anıldı. Törenin ardından davetlilere Çanakkale Savaşı’nda askerlere dağıtılan üzüm hoşafı ve yağlı buğday çorbası ikram edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu Akü'den doğru akü seçimine ilişkin ipuçları:
    1. Mutlu Akü'den doğru akü seçimine..
    2. Hastaya paletli ambulans yetişti
    3. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    4. "Amasya AK Parti döneminde büyük bir..
    5. Cem Parlak seçim temposunu arttırdı
    6. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    7. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    8. Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü
    9. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    10. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    11. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    12. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    13. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    14. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    15. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    16. Gazinocuyu öldüren sanığa müebbet hapis
    17. Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik..
    18. Badmintonda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    19. Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı..
    20. Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
    21. "Çanakkale ruhu"nu Konak Meydanı'nda..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya..
    23. Çanakkale Zaferi, Beşiktaş Müzesi'nde
    24. İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik..
    25. OPEC'in nisandaki toplantısı iptal..
    26. Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden..
    27. Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler..
    28. Yıldırım, otogar giriş-çıkışında ücret..
    29. Bakan Akar: Güvenli bir bölge şart
    30. 7 ilde FETÖ operasyonu! 4 tutuklama
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!