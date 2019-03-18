0553 313 94 23

Çanakkale zaferinin 104. yılı Sakarya’da törenlerle kutlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:03
Çanakkale zaferinin 104. yılı Sakarya’da törenlerle kutlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Sakarya’da çeşitli programlar düzenlendi.



Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü vesilesiyle bir program düzenlendi. Serdivan ilçesindeki bulunan Sakarya Şehitliğinde gerçekleşen törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program konuşmalarla devam etti.



Gerçekleşen törende konuşan Personel Üsteğmen Mehmet Akif Cenk, "Şehitlerimizi andığımız bu kutsal günde ruhlarının huzur içinde olduğunu biliyoruz. 251 bin 309 şehit vererek kazandığımız bu büyük zaferi kutlarken, 500 bine yakın düşmanı yok ettiğimiz bu toprakların ve onun için canını veren aziz şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.



Konuşmaların ardından Vali Nayir’in şehitlik anı defterini imzaladığı tören, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilmesiyle devam etti. Program sonrasında Yorgalar Mezarlığı’ndaki şehitliğe geçerek mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bırakan Sakarya Valisi Nayir ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi’ni ziyaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafikte imaj değişikliği
    1. Trafikte imaj değişikliği
    2. Gaziantep’te 18 Mart Çanakkale..
    3. Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma açıldı
    4. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban..
    5. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    6. Düzce’de Tüketici Hakem Heyeti başarı..
    7. Mersin-Tarsus OSB büyüyor
    8. Öğrencilerle birlikte kuru ekmek yedi,..
    9. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
    10. Kahramanmaraş oy kullanma saatleri..
    11. Akıncı Üssü davası
    12. Yazıcı: “Mutlu Marmarisli, mutlu..
    13. 150 bin TL değerinde otomobil çalan..
    14. 18 Mart ruhu için öğrencilerden özel..
    15. Rektör Çomaklı’nın 18 Mart Şehitleri..
    16. Altıeylül’de her mahalle miting alanı
    17. Mustafa Savaş: “Çerçioğlu, ekmek elden..
    18. Serdivan’a 7 milyon metrekare yeni..
    19. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na..
    20. Bakan Pakdemirli Katar’da
    21. Marmaris’te cinayet
    22. Osmaneli ‘de Çanakkale Zaferi’nin..
    23. Ortaokul öğrencileri ay-yıldızlı..
    24. Taşköprü’de sentetik futbol sahasının..
    25. AK Parti’li Arvas: “Esnaf, dürüstlüğün..
    26. İl Emniyet Müdürü Kaya, Yata Güvenliği..
    27. Kocaeli’deki şafak operasyonu polis..
    28. KOBİS sistemi yenilendi
    29. Vali Memiş, 15 Temmuz gazisini dinledi
    30. Başkan Çerçi Yunusemre Belediyespor..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun