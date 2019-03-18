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Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü Nazilli’de çeşitli etkinliklerle kutlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Çanakkale Zaferinin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:18
Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü Nazilli’de çeşitli etkinliklerle kutlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Çanakkale Zaferinin 104. yılı nedeniyle kutlamalar düzenlendi.


Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlikler ziyaret edildi. Belediye Tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikte ise Nazilli Lisesi Öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan muhteşem programla Çanakkale ruhu yeniden yaşatıldı.


AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim başta olmak üzere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cem Saklıca, diğer ilçe protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Anma ve kutlama programı Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Nazilli Lisesi’nin hazırladığı programla devam etti. “Çanakkale Destanı” isimli programda şiir, tiyatro ve müzik dinletisi yapıldı. İlçe genelindeki okullarda günün anlam ve önemi üzerine düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.


Günün anlam ve önemini belirten Nazilli Lisesi Müdürü Hakan Akari, “Çanakkale Türk milleti için onurlu bir zaferdir. Türk ulusunun kahramanlığını bir kez daha göstermiştir. Millet olarak nereden geldiğimizi hangi badireleri atlattığımızı unutmadan geleceğe yürümeliyiz. Köklerimizden kopmadan bir ve beraber olmalı, uygarlık yolunda çalışkan olmalı ve başarıyı hedeflemeliyiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:18
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