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Çanakkale Zaferi’nin 104.Yıldönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

17 Mart 2019 Pazar 11:45
Çanakkale Zaferi’nin 104.Yıldönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde vatanı için tüm varlığını ortaya koyarak destan yazdığı bu kutlu mücadelenin 104. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.


Ünverdi, Türk milletinin “Çanakkale Geçilmez” diyerek, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün “Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” emri ile düşmana karşı tek vücut olunup, zafer, şan ve şerefle dolu büyük bir zafer kazanıldığını hatırlattı. Ünverdi, Çanakkale’nin zafere dönüşmesinde ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her bölgesinden vatan evlatlarının, din, dil, mezhep ayrımı yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde tüm yokluklara rağmen tek yürek olup düşmana karşı canını siper ettiğini belirterek, "Düşman bir olup pervasızca saldırırken, siperlerinden çıkarak vatanı ve milleti için şahadete koşan kahraman bir neslin evladı olmak hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Savaşın tam ortasında asaleti ile düşman askerlerini bile hayran bırakan şanlı ecdadımızın mücadelesi yeni nesillere asırlar boyu örnek olacaktır. Birinci Dünya Savaşı’nın en kritik aşamalarından biri olan Çanakkale Savaşları ve Türk Milletinin binlerce şehit vererek elde ettiği zafer, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçıları olarak bugün de vatanımıza karşı kötü emeller içerisinde olanlara karşı tek yürek mücadele edecek ve her şartta vatanımıza sahip çıkacağız. Bu duygularla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıldönümünü kutluyor, Çanakkale ruhunun artarak devam etmesi temennisi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ay-yıldızlı bayrağımıza rengini kanlarıyla veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:45
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